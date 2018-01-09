Угнанный из краснодарского салона Lexus задержали на границе с Кабардино-Балкарией

Lexus за 7,5 млн рублей, который угнали из автосалона в Краснодаре, нашли 9 января

Как сообщали Юга.ру, из салона КЛЮЧАВТО на улице Аэропортовской вечером 8 января пропал автомобиль. Предположительно, к угону могли быть причастны клиенты, которые проходили тест-драйв.

В пресс-службе компании КЛЮЧАВТО порталу Юга.ру сообщили, что угнанный Lexus остановили на границе с Кабардино-Балкарией, подозреваемые также задержаны. В отношении сотрудников службы безопасности автомобильного дилера, допустивших кражу машины, ведется проверка.