Угнанный из краснодарского салона Lexus задержали на границе с Кабардино-Балкарией

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта lexus.ru

Lexus за 7,5 млн рублей, который угнали из автосалона в Краснодаре, нашли 9 января

Как сообщали Юга.ру, из салона КЛЮЧАВТО на улице Аэропортовской вечером 8 января пропал автомобиль. Предположительно, к угону могли быть причастны клиенты, которые проходили тест-драйв.

В пресс-службе компании КЛЮЧАВТО порталу Юга.ру сообщили, что угнанный Lexus остановили на границе с Кабардино-Балкарией, подозреваемые также задержаны. В отношении сотрудников службы безопасности автомобильного дилера, допустивших кражу машины, ведется проверка.

Краснодар Угоны
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Угнанный из краснодарского салона Lexus задержали на границе с Кабардино-Балкарией
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