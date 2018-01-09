В Краснодаре спустя две недели нашли троих пропавших подростков

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Юга.ру

В Краснодаре 9 января нашли троих несовершеннолетних, которые без вести пропали в конце 2017 года

Как сообщали Юга.ру, 25 декабря 13-летние Марьяна Сливенко и Диана Заплатная вместе вышли из дома на улице Красноармейской и отправились в кафе на пересечении Горького и Красноармейской. Там с ними собирался встретиться 17-летний Максим Ревта, который шел в кафе из дома на улице Механической. В итоге все трое не вернулись домой, подростков объявили в розыск.

Помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агоян сообщила порталу Юга.ру, что 9 января всех подростков нашли правоохранители. Несовершеннолетние пояснили, что не хотели возвращаться домой. Сейчас с ними беседует следователь, выясняются обстоятельства происшествия.

Краснодар Пропавшие без вести
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Сочи на новогодних каникулах отдохнули более полумиллиона туристов
​Замглавы Белореченского района поймали на взятке и дали условный срок
В Чечне против 60-летнего главы местного отделения «Мемориала» завели дело о хранении наркотиков
Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг регионов с «подозрительными» госзакупками
Угнанный из краснодарского салона Lexus задержали на границе с Кабардино-Балкарией
В Краснодаре спустя две недели нашли троих пропавших подростков

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале