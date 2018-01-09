В Ростове пропала 13-летняя школьница

Ростовская область

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  • Хрусталина Юрченко © Фото пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области

В Кировском районе Ростова-на-Дону в январе без вести пропала 13-летняя девочка

Сотрудники полиции Ростова устанавливают местонахождение 13‑летней Хрусталины Юрченко. Она ушла из дома 5 января и не вернулась.

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На вид пропавшей 20–22 года, рост 170–175 см, плотное телосложение, смуглая кожа и длинные темные волосы. Была одета в синий велюровый халат, белый жилет и белые дутые сапоги, передает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.

Всех, у кого есть информация о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам 8 (863) 249-22-24, 249-23-66 или 02.

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