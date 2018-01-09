ЦБ подал иск о банкротстве краснодарского банка «Новопокровского»

Краснодарский край

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Центробанк России подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск о признании несостоятельным банка «Новопокровского»

ЦБ подал иск о банкротстве 9 января, пока он не принят к производству, следует из материалов Арбитражного суда.

Как сообщали Юга.ру, 4 декабря Центробанк отозвал лицензию у краснодарского банка «Новопокровского». В середине прошлого месяца Банк России подал в краевой арбитраж иск о принудительной ликвидации кредитной организации.

Судебное заседание запланировано на 16 января, передает «Интерфакс».

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