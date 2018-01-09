В Краснодаре из автосалона исчез Lexus за 7,5 млн рублей
Краснодарская полиция разыскивает похитителей иномарки из автосалона
Информация о пропаже автомобиля из салона на улице Аэропортовской поступила около 19:00. Полиция проводит проверку, устанавливает местонахождение машины и лиц, причастных к ее пропаже. Автомобиль принадлежит автосалону, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
В телеграм-канале «Туподар Краснодар» сообщили, что из автосалона угнали Lexus стоимостью 7,5 млн рублей.
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