В Краснодаре из автосалона исчез Lexus за 7,5 млн рублей

Краснодарская полиция разыскивает похитителей иномарки из автосалона

Информация о пропаже автомобиля из салона на улице Аэропортовской поступила около 19:00. Полиция проводит проверку, устанавливает местонахождение машины и лиц, причастных к ее пропаже. Автомобиль принадлежит автосалону, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В телеграм-канале «Туподар Краснодар» сообщили, что из автосалона угнали Lexus стоимостью 7,5 млн рублей.