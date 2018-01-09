В Сочи туристов предупредили о мошенничестве с продажей ски-пассов

Горные курорты Красной Поляны предупредили о возможных случаях мошенничества с продажей ски-пассов

«Покупать ски-пассы следует только на официальном сайте и в кассах курорта. Будьте осторожны, появились случаи мошенничества в сети», — сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

По информации управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи, на новогодних праздниках было продано 161,6 тыс. ски-пассов. Наибольшим спросом у гостей пользовались склоны курорта «Роза Хутор» — их посетили 89,3 тыс. гостей (54%). На втором месте «Горки Город», где побывало 38,2 тыс. человек (23%), «Газпром» посетили 31,9 тыс. туристов (20%), новый курорт «Альпика-Сервис» — 3,5 тыс. гостей (3%). В период новогодних и рождественских праздников горный кластер Сочи принял 358,6 тыс. туристов.