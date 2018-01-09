В Сочи на границе с Абхазией поймали мужчину, переплывшего реку Псоу

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи задержали мужчину, который незаконно пересек российско-абхазскую границу, переплыв реку Псоу

Несколько дней назад около 23:00 пограничный наряд заметил неизвестного, который двигался со стороны Абхазии. Нарушитель нащупал брод горной реки, переплыл ее, а на российском берегу его задержали.

Мужчина оказался жителем Кабардино-Балкарской Республики. Он рассказал, что отправился в Абхазию на заработки — перед Новым годом планировал заняться перевозкой цитрусовых, но планы сорвались, и мужчине пришлось вернуться на родину незаконным путем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (Пересечение государственной границы без документов на право въезда или выезда из России). Следствие продолжается, выясняются настоящие мотивы преступления, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Пограничники Сочи
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