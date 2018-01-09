Городские службы Сочи из-за непогоды перешли в режим повышенной готовности

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи 9 января из-за ветра и гололедицы городские службы переведены в режим повышенной готовности

«В Сочи ночью и утром 10 января ожидается усиление ветра, местами порывы 15–20 м/с. На дорогах местами гололедица», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

По данным лавинного бюллетеня Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, в горах курорта выше 1 тыс. метров с 18:00 9 января до 18:00 10 января ожидается слабая лавинная опасность. Тем не менее спасатели попросили местных жителей и туристов воздержаться от выхода в горы.

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Как сообщали Юга.ру, на Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности и налипанию мокрого снега.

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