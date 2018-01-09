Объявлены номинанты на кинопремию BAFTA

Стали известны номинанты премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA)

Лидером по числу номинаций стала мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды» — фильм претендует на 12 статуэток, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучшая актриса второго плана». Лента «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», ставшая триумфатором прошедшего «Золотого глобуса», представлена в девяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший британский фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса» и «Лучший актер второго плана».

На такое же количество наград претендует картина «Темные времена». А исполнитель роли Уинстона Черчилля Гэри Олдмен поборется за BAFTA в номинации «Лучший актер». Конкуренцию ему составят Джейми Белл («Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»), Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Дэниел Калуйя («Прочь») и Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»). В восьми категориях представлены фильмы «Бегущий по лезвию 2049» и «Дюнкерк».

На награду в категории «Лучший анимационный фильм» претендуют «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Жизнь кабачка» и «Тайна Коко». За операторскую работу отмечены Роджер Дикинс («Бегущий по лезвию 2049»), Брюно Дельбоннель («Темные времена»), Бен Дэвис («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Дэн Лаустен («Форма воды») и Хойте ван Хойтема («Дюнкерк»).

Драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» претендует на BAFTA в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». За статуэтку также поборются ленты «Она» Пола Верховена, «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «Служанка» режиссера Пан Чхан Ука и «Коммивояжер» Асгара Фахради.

Как сообщали Юга.ру, ранее «Нелюбовь» попала в шорт-лист «Оскара» в той же категории. Фильм также номинировали на премию «Золотой глобус», однако награду получил фильм «На пределе» Фатиха Акина.

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии. Церемония вручения наград состоится 18 февраля.