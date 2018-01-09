В Ейске молодого человека обвинили в убийстве бабушки. Он принял ее за ведьму

В Ейске местному жителю предъявили обвинение в убийстве бабушки

Пенсионерка жила одна в частном доме на улице Шмидта, несколько дней у нее гостил внук. По версии следствия, 27 декабря 27-летний молодой человек беспричинно не менее пяти раз ударил женщину металлическим ломом по голове, причинив ей две открытые черепно-мозговые травмы, и скрылся. От полученных травм 75-летняя женщина умерла. Ее тело нашли знакомые, которые пришли проведать пенсионерку 1 января.

«Со слов молодого человека, в момент совершения убийства он увидел в бабушке ведьму», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Молодому человеку предъявили обвинение, он находится на стационарном лечении в психоневрологическом диспансере. Расследование уголовного дела продолжается.