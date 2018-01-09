В порту Новороссийска произошел разлив нефти

Краснодарский край

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  • Новороссийский морской торговый порт © Фото из группы facebook.com/Группа-НМТП-260502114018101

В Новороссийском морском торговом порту 8 января произошел разлив нефти

Как сообщает SeaNews со ссылкой на Государственный морской спасательно-координационный центр, у портового причала при заправке бункеровщика «Марица» через воздушный клапан мальтийского теплохода Moondance II в море вылился 1 куб. метр нефтепродуктов.

Специалисты установили боновые заграждения и собрали нефтепродукты с поверхности воды и палубы Moondance II. В результате происшествия никто не пострадал.

Нефть Новороссийск Экология
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