В порту Новороссийска произошел разлив нефти

В Новороссийском морском торговом порту 8 января произошел разлив нефти

Как сообщает SeaNews со ссылкой на Государственный морской спасательно-координационный центр, у портового причала при заправке бункеровщика «Марица» через воздушный клапан мальтийского теплохода Moondance II в море вылился 1 куб. метр нефтепродуктов.

Специалисты установили боновые заграждения и собрали нефтепродукты с поверхности воды и палубы Moondance II. В результате происшествия никто не пострадал.