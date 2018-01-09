На Ставрополье женщина ударила младенца из-за плача. Возбудили уголовное дело

Ставропольский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Георгиевске женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как ударила сына

По версии следствия, 11 октября 2017 года женщина ударила по голове четырехмесячного сына, потому что была раздражена из-за его плача. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую тяжкий вред здоровью. Ребенка отобрали у матери и поместили в учреждение для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следователи установили, что женщина злоупотребляет алкоголем, живет в антисанитарных условиях. У нее есть еще трое детей — от двух она отказалась в роддоме, в отношении одного ребенка она была ранее лишена родительских прав.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). Расследование продолжается.

Дети
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