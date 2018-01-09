На Ставрополье у мужчины нашли 8 кг наркотиков

Ставропольский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю

В Кировском районе Ставропольского края полиция изъяла наркотики у местного жителя

Во время оперативно-разыскных мероприятий у жителя Новопавловска нашли вещество растительного происхождения, расфасованное в пакеты и свертки. Экспертиза установила, что у мужчины было более 6 кг конопли и около 2,5 кг марихуаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Подозреваемый хранил наркотики для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств).

Наркотики
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