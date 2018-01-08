Под Геленджиком при столкновении двух автомобилей погибли три человека

В Геленджике 8 января произошло ДТП с тремя погибшими

Авария случилась на трассе М4 «Дон» — Джанхот около 15:00. По предварительным данным, 24-летний водитель Mitsubishi выехал на встречку и врезался в ВАЗ, за рулем которого был 44-летний мужчина, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля, еще одного пассажира ВАЗа госпитализировали. Полиция проводит проверку.