Под Геленджиком при столкновении двух автомобилей погибли три человека
В Геленджике 8 января произошло ДТП с тремя погибшими
Авария случилась на трассе М4 «Дон» — Джанхот около 15:00. По предварительным данным, 24-летний водитель Mitsubishi выехал на встречку и врезался в ВАЗ, за рулем которого был 44-летний мужчина, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля, еще одного пассажира ВАЗа госпитализировали. Полиция проводит проверку.
2 человека погибли в жестком ДТП под Геленджиком! 8 января около 15.00 в районе села Дивноморского 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi ехал в сторону Новороссийска, превысил скорость на закруглении дороги и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114. В отечественном автомобиле передвигались 44-летний водитель и три пожилые женщины 1910, 1920 и 1945 годов рождения. На месте происшествия погибли водитель ВАЗ-2114 и одна из пассажирок, еще две женщины госпитализированы. Водитель иномарки также обратился за врачебной помощью. Он получил ушиб грудной клетки. ----- Новости Краснодара @tvoy_krd --- Нижнее белье оптом и в розницу @veleskrd ----- #от_подписчика #жестькраснодара #krd #краснодар #дтпкраснодар #дтп #крд #жесть #Кубань #краснодарскийкрай #жестькраснодараикрая #чпкраснодар #ghestkrd #типичныйкраснодар #туподар #typodar #tipichkrd #tipich_krd #typicalkrd #krdgram #ставрополь #крым #туапсе #волгоград #ростов #геленджик #сочи #анапа #Адлер #Новороссийск
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