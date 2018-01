Под Геленджиком при столкновении двух автомобилей погибли три человека

​2 человека погибли в жестком ДТП под Геленджиком! 8 января около 15.00 в районе села Дивноморского 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi ехал в сторону Новороссийска, превысил скорость на закруглении дороги и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114. В отечественном автомобиле передвигались 44-летний водитель и три пожилые женщины 1910, 1920 и 1945 годов рождения. На месте происшествия погибли водитель ВАЗ-2114 и одна из пассажирок, еще две женщины госпитализированы. Водитель иномарки также обратился за врачебной помощью. Он получил ушиб грудной клетки. ----- Новости Краснодара @tvoy_krd --- Нижнее белье оптом и в розницу @veleskrd ----- #от_подписчика #жестькраснодара #krd #краснодар #дтпкраснодар #дтп #крд #жесть #Кубань #краснодарскийкрай #жестькраснодараикрая #чпкраснодар #ghestkrd #типичныйкраснодар #туподар #typodar #tipichkrd #tipich_krd #typicalkrd #krdgram #ставрополь #крым #туапсе #волгоград #ростов #геленджик #сочи #анапа #Адлер #Новороссийск

