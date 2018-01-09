В Динском районе в ДТП погиб мужчина и пострадали два ребенка

В Динском районе 8 января произошла авария с тремя автомобилями

ДТП случилось на трассе М4 «Дон» — Новотитаровская около 15:00. По предварительным данным, водитель ВАЗ выехал на встречку и врезался в бок грузовика IVECO, а потом произошло лобовое столкновение легковушки с еще одним грузовиком, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водитель ВАЗ умер, его пассажиров 11 и 6 лет госпитализировали. Полиция проводит проверку.