В Динском районе в ДТП погиб мужчина и пострадали два ребенка

Краснодарский край

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  • © Фото instagram.com/krddtp

В Динском районе 8 января произошла авария с тремя автомобилями

ДТП случилось на трассе М4 «Дон» — Новотитаровская около 15:00. По предварительным данным, водитель ВАЗ выехал на встречку и врезался в бок грузовика IVECO, а потом произошло лобовое столкновение легковушки с еще одним грузовиком, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водитель ВАЗ умер, его пассажиров 11 и 6 лет госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Динской район ДТП
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