Крупные тепличные комплексы заработают в Павловском и Красноармейском районах

Площадь теплиц в Краснодарском крае к лету вырастет на 13,5 га

К середине наступившего года на Кубани будут построены два высокотехнологичных тепличных комплекса, сообщил ТАСС замгубернатора Краснодарского края Андрей Коробка. По его словам, площадь теплиц в крае увеличится на 6,4%, или более чем на 13 га.

«Однозначно, что потребители предпочитают видеть на столах местную продукцию... Не будет турецкой продукции — будет продукция других стран, которые придут к нам с более низкими ценами. Сбить цену на отечественную продукцию объективно можно только за счет насыщения рынка», — заявил Коробка.

На сегодняшний день общая площадь теплиц в Краснодарском крае составляет около 210 га. В 2016 году в крае было собрано 47,8 тыс. тонн овощей, выращенных в закрытом грунте. По предварительным данным, по итогам 2017 года объем валового сбора тепличных овощей оценивается примерно в 90 тыс. тонн. Таким образом, по производству тепличных овощей Кубань сегодня опережает другие регионы страны.