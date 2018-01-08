Жена Аршавина дебоширила в самолете и представлялась майором ФСБ

«Аэрофлот» разъяснил ситуацию со снятой с рейса Алисой Аршавиной

Как сообщается на сайте авиакомпании, 6 января с рейса SU1946 Москва — Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Жена известного футболиста пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом. Один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200м до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности.

По свидетельству других пассажиров и сотрудников авиакомпании, жена футболиста неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. На основании этого командир воздушного судна принял решение о снятии семьи Аршавиных и их няни с рейса.

Как отмечается в сообщении «Аэрофлота», с июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в «черные списки» деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.