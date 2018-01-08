Краснодарские врачи вылечили пневмонию у беременной женщины

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Врачи вылечили мать и сохранили жизнь ребенку — через три недели он родился здоровым

Как сообщает Минздрав Краснодарского края, на позднем сроке беременности в Краевой клинической больницу №2 поступила пациентка в тяжелом состоянии. У нее развилась вирусно–бактериальная пневмония с угрожающими жизни осложнениями на почки и дыхательную систему.

«Сложность лечения состояла в том, что при беременности все заболевания развиваются молниеносно, а большинство манипуляций и медикаментов противопоказано», — говорится в сообщении Минздрава. Сохранить здоровье женщины удалось благодаря совместной работе реаниматологов, пульмонологов, акушер-гинекологов, клинических фармакологов краевой больницы.

Медики провели противовирусную, антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, а также переливание компонентов крови. Пациентку подключили к аппарату «искусственной почки» и к аппарату искуственной вентиляции легких. Все эти действия полностью избавили организм от бактерий и воспалений. Роды прошли успешно через 3 недели после выписки из больницы.

«Грипп и ОРВИ опасен для беременных скоростью развития осложнений. Чтобы не подвергаться риску, нужно вовремя прививаться от гриппа», отметил министр здравоохранения, практикующий акушер-гинеколог Евгений Филиппов. По его словам, в этом сезоне в Краснодарском крае вакцинацию от гриппа прошли 10 тысяч беременных.

Здравоохранение
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