На Кубани синоптики прогнозируют похолодание и дожди с начала рабочей недели

В первый день после новогодних каникул температура в Краснодаре опустится до -2

Рабочая неделя в Краснодарском крае начнется с сильных осадков. Синоптики прогнозируют дожди, налипание мокрого снега и усиление ветра.

По прогнозу Гисметео, в Краснодаре 9 января утром и днем ожидается дождь.Температура воздуха начнет снижаться: от +7 градусов в утренние часы до -2 к вечеру. 10 января дожди и мокрый снег прекратятся, но заметно похолодает: до +3 днем и -4 градусов ночью.

В середине января ожидаются снег и морозы — до -17 градусов по данным Гисметео.