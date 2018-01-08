На Кубани синоптики прогнозируют похолодание и дожди с начала рабочей недели

Краснодарский край

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  • Затопленный Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В первый день после новогодних каникул температура в Краснодаре опустится до -2

Рабочая неделя в Краснодарском крае начнется с сильных осадков. Синоптики прогнозируют дожди, налипание мокрого снега и усиление ветра.

По прогнозу Гисметео, в Краснодаре 9 января утром и днем ожидается дождь.Температура воздуха начнет снижаться: от +7 градусов в утренние часы до -2 к вечеру. 10 января дожди и мокрый снег прекратятся, но заметно похолодает: до +3 днем и -4 градусов ночью.

В середине января ожидаются снег и морозы — до -17 градусов по данным Гисметео.

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