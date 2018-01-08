В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Золотой глобус»

Стали известны лауреаты премии за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2017 год

7 января 2018 года прошла 75-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» — ежегодной премии за заслуги в области кинематографа и телевидения.

Звание «Лучший фильм» (драма) получила картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» режиссера Мартина Макдонаха. Фильм собрал больше всего «Золотых глобусов» в разных номинаиях — исполнительница главной роли (Фрэнсис Макдорманд) получила премию как лучшая актриса в драматическом фильме, а актер Сэм Рокуэл взял «Глобус», как лучший актер второго плана. Фильм также взял награду за лучший сценарий. В российский кинопрокат «Три билборда» выйдут 1 февраля 2018 года.

На «Золотой глобус» была номинирована отечественная «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева, но премию она не получила. Лучшей картиной на иностранном языке признан немецкий «На пределе» Фатиха Акина.

Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды» получил премию в номинации «Лучший кинорежессер». Полнометражный мультфильм «Тайна Коко» стал лучшим анимационным фильмом.

Звание лучшего драматического сериала получил «Рассказ служанки», а Элизабет Мосс, исполнительница главной роли в нем, признана лучшей актрисой в сериалах.