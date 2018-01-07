В центре Краснодара в собственной квартире угорела семья из пяти человек

Вечером в субботу, 6 января, пятеро человек в Краснодаре были госпитализированы с признаками отравления угарным газом

Женщина и ее четверо детей (трое несовершеннолетних), проживающих в квартире дома по улице Братьев Дроздовых, были доставлены в медицинское учреждение на скорой помощи. По предварительным данным, причиной госпитализации стало отравление угарным газом: дом отапливался газовым котлом. «Интерфакс» указывает, что по одной из версий, газ стал накапливаться в квартире по причине неисправности вентиляционной системы.

Специалисты детской краевой и краевой клинической больниц №1 сделали все необходимое для спасения пострадавших, и сейчас здоровье матери и ее детей находится под контролем медиков, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

По факту происшествия ведется проверка.