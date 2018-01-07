В центре Краснодара в собственной квартире угорела семья из пяти человек

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Вечером в субботу, 6 января, пятеро человек в Краснодаре были госпитализированы с признаками отравления угарным газом

Женщина и ее четверо детей (трое несовершеннолетних), проживающих в квартире дома по улице Братьев Дроздовых, были доставлены в медицинское учреждение на скорой помощи. По предварительным данным, причиной госпитализации стало отравление угарным газом: дом отапливался газовым котлом. «Интерфакс» указывает, что по одной из версий, газ стал накапливаться в квартире по причине неисправности вентиляционной системы.

Специалисты детской краевой и краевой клинической больниц №1 сделали все необходимое для спасения пострадавших, и сейчас здоровье матери и ее детей находится под контролем медиков, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

По факту происшествия ведется проверка.

Газ Отравления
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Евросоюз хочет отсудить у России 1,4 млрд евро в год. За то, что не дают ввозить свинину
В центре Краснодара в собственной квартире угорела семья из пяти человек
Патриарх Кирилл рассказал, как его беспокоит полный отказ от наличных денег
Краснодарец выпил в ночь перед Рождеством, устроил стрельбу около ресторана, бросил пистолет и ушел
В Хасавюртовском районе Дагестана застрелили имама сельской мечети
Гринпис России, WWF и другие экологические организации потребовали расследовать нападение на краснодарского активиста Рудомаху

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале