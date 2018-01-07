В Хасавюртовском районе Дагестана застрелили имама сельской мечети

Дагестан

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  • Ислам © Фото Юга.ру

В Хасавюртовском районе Дагестана вечером 6 января убили имама сельской мечети


О преступлении сообщают «Интерфакс», ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, около 22:00 у дома в селе Муцаллаул произошел конфликт между местным духовным лидером и другим мужчиной. Последний достал пистолет Макарова и семь раз выстрелил в имама, тот скончался на месте.

По факту убийства мужчины (официально органы не подтверждают, что погибший был местным имамом) МВД республики возбудило уголовное дело.

Убийство
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