В Хасавюртовском районе Дагестана застрелили имама сельской мечети

В Хасавюртовском районе Дагестана вечером 6 января убили имама сельской мечети



О преступлении сообщают «Интерфакс», ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, около 22:00 у дома в селе Муцаллаул произошел конфликт между местным духовным лидером и другим мужчиной. Последний достал пистолет Макарова и семь раз выстрелил в имама, тот скончался на месте.

По факту убийства мужчины (официально органы не подтверждают, что погибший был местным имамом) МВД республики возбудило уголовное дело.