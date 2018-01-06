Замначальника СУ МВД по Кабардино-Балкарии найден мертвым в своем кабинете

В Кабардино-Балкарии устанавливаются обстоятельства гибели замначальника отдела Следственного управления МВД по республике, полковника юстиции Руслана Межгикова

Тело мужчины было обнаружено в его служебном кабинете вечером 5 декабря.

«По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Глава ведомства назначил служебную проверку по факту произошедшего.

В свою очередь в региональном СКР сообщили, что управление проводит доследственную проверку. Одна из рассматриваемых версий — суицид.