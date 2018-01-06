В Рождество на Кубани обещают сухую теплую погоду

Синоптики обещают жителям Краснодара и края теплую погоду в Рождество и в последние дни новогодних каникул

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре с вечера 6 января до 18 часов 7 января осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 10-12 °С. В низинах и у водоемов будет туманно. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

По краю в ближайшие сутки преимущественно без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 0...+5 С°, местами при прояснении до -3 °С; днем 5-10 °С, местами в южной половине до 12 °С; на Черноморском побережье ночью 3-8 °С, днем 9-14 °С. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с.

В последующие двое суток в крае сначала также будет сухо, а позднее местами прогнозируется дождь, в отдельных населенных пунктах — с мокрым снегом; местами туман. Температура воздуха ночью 0...+5 °С, местами при прояснении до -1...-3 °С; днем 8 января — 5-10 °С, местами по югу до 13 °С, а 9 января 2-7° тепла. Ветер южный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, а в районе Новороссийска днем 9 января — до 15-20 м/с. На Черноморском побережье температура воздуха ночью составит 4-9 °С, днем 8 января 10-15 °С, 9 января — 7-12 °С, местами будет дождливо.