В Сочи руководство курорта наказало побившую хаски сотрудницу

Сочинский курорт принял меры в отношении девушки, которую засняли на видео пинающей ногами собак в упряжке

В пресс-службе горнолыжного курорта, где произошел инцидент, заявили, что случай не остался без внимания.

«В отношении девушки приняты дисциплинарные меры. Это первый подобный случай у нас, будем следить, чтобы последний», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

Как сообщали Юга.ру, на видео запечатлено, как женщина — предположительно, погонщик — бьет ногами запряженных в сани собак, которые остановились около оленьей фермы.

Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента. В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что материалы были переданы в полицию, так как оценку по поводу жестокого обращения с животными дают в МВД.