В Сочи руководство курорта наказало побившую хаски сотрудницу

Нам прислали жуткое видео, на котором видно, как женщина, управлявшая санями с собаками породы Хаски жестоко избивает их руками и даже ногами ⠀ Как можно заметить на кадрах, собаки остановились около оленьей фермы, после этого женщина подбежала к ним и начала их бить и грубой силой оттаскивать от забора обратно на трассу. ⠀ На наш взгляд, это жестокое обращение с животными: Даже есть такая статья 245 п.1 УК РФ. ⠀ Как сообщили очевидцы, инцидент произошёл день назад на ГТЦ «Газпром» в п. Эсто-Садок. Надеемся, что женщина уже как минимум уволена. ⠀ Это кошмар конечно. Бедные собаки #гтцгазпром

