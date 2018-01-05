В Сочи руководство курорта наказало побившую хаски сотрудницу
Сочинский курорт принял меры в отношении девушки, которую засняли на видео пинающей ногами собак в упряжке
В пресс-службе горнолыжного курорта, где произошел инцидент, заявили, что случай не остался без внимания.
«В отношении девушки приняты дисциплинарные меры. Это первый подобный случай у нас, будем следить, чтобы последний», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.
Как сообщали Юга.ру, на видео запечатлено, как женщина — предположительно, погонщик — бьет ногами запряженных в сани собак, которые остановились около оленьей фермы.
Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента. В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что материалы были переданы в полицию, так как оценку по поводу жестокого обращения с животными дают в МВД.
Нам прислали жуткое видео, на котором видно, как женщина, управлявшая санями с собаками породы Хаски жестоко избивает их руками и даже ногами �� ⠀ Как можно заметить на кадрах, собаки остановились около оленьей фермы, после этого женщина подбежала к ним и начала их бить и грубой силой оттаскивать от забора обратно на трассу. ⠀ На наш взгляд, это жестокое обращение с животными: Даже есть такая статья 245 п.1 УК РФ. ⠀ Как сообщили очевидцы, инцидент произошёл день назад на ГТЦ «Газпром» в п. Эсто-Садок. Надеемся, что женщина уже как минимум уволена. ⠀ Это кошмар конечно. Бедные собаки�� #гтцгазпром
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