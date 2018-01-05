Прокуратура проверяет видео с избиением хаски в Сочи

Правоохранительные органы Краснодарского края проведут проверку после публикации в сети видеозаписи, на которой женщина избивает ездовых собак в Сочи

На видео запечатлено, как женщина — предположительно, погонщик — бьет ногами запряженных в сани собак, которые остановились около оленьей фермы. Сообщается, что инцидент произошел на территории горно-туристического центра «Газпром» в поселке Эсто-Садок.

«На основании опубликованного видео будет проведена проверка. Материалы для проведения проверки переданы в полицию, проверка будет на контроле прокуратуры», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры региона.