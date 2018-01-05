Прокуратура проверяет видео с избиением хаски в Сочи
Правоохранительные органы Краснодарского края проведут проверку после публикации в сети видеозаписи, на которой женщина избивает ездовых собак в Сочи
На видео запечатлено, как женщина — предположительно, погонщик — бьет ногами запряженных в сани собак, которые остановились около оленьей фермы. Сообщается, что инцидент произошел на территории горно-туристического центра «Газпром» в поселке Эсто-Садок.
«На основании опубликованного видео будет проведена проверка. Материалы для проведения проверки переданы в полицию, проверка будет на контроле прокуратуры», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры региона.
Нам прислали жуткое видео, на котором видно, как женщина, управлявшая санями с собаками породы Хаски жестоко избивает их руками и даже ногами �� ⠀ Как можно заметить на кадрах, собаки остановились около оленьей фермы, после этого женщина подбежала к ним и начала их бить и грубой силой оттаскивать от забора обратно на трассу. ⠀ На наш взгляд, это жестокое обращение с животными: Даже есть такая статья 245 п.1 УК РФ. ⠀ Как сообщили очевидцы, инцидент произошёл день назад на ГТЦ «Газпром» в п. Эсто-Садок. Надеемся, что женщина уже как минимум уволена. ⠀ Это кошмар конечно. Бедные собаки�� #гтцгазпром
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