3 тыс. полицейских будут охранять кубанцев на Рождество

3 тыс. полицейских и 4 тыс. казаков и дружинников будут обеспечивать порядок во время рождественских торжеств в храмах Кубани

6 и 7 января в 482 соборах и храмах Краснодарского края пройдут богослужения в честь Рождества Христова. Обеспечивать порядок на мероприятиях будут более 3 тыс. полицейских, сообщила порталу «Юга.ру» пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Так же правоохранительным органам помогут еще около 4 тыс. казаков, дружинников и представителей общественных организаций. Ожидается, что в рождественских мероприятиях примут участие более 500 тыс. жителей Кубани.