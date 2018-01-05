3 тыс. полицейских будут охранять кубанцев на Рождество

Краснодарский край

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  • Рождественская служба в Краснодаре © Михаил Ступин, ЮГА.ру

3 тыс. полицейских и 4 тыс. казаков и дружинников будут обеспечивать порядок во время рождественских торжеств в храмах Кубани

6 и 7 января в 482 соборах и храмах Краснодарского края пройдут богослужения в честь Рождества Христова. Обеспечивать порядок на мероприятиях будут более 3 тыс. полицейских, сообщила порталу «Юга.ру» пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Так же правоохранительным органам помогут еще около 4 тыс. казаков, дружинников и представителей общественных организаций. Ожидается, что в рождественских мероприятиях примут участие более 500 тыс. жителей Кубани.

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