В Анапе задержан мужчина, сообщивший по телефону об опасных предметах в кинотеатре

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото с сайта pixabay.com

Анонимный звонок был сделан 4 января, проверка подтвердила, что сообщение оказалось ложным

4 января в дежурную часть анапского отдела МВД России поступил телефонный звонок о том, что в местном кинотеатре находятся подозрительные предметы. На место прибыли сотрудники полиции со служебными собаками, они обследовали здание кинотеатра и прилегающую территорию. Никаких опасных предметов обнаружено при этом не было.

Читайте также:

Звонившим оказался местный житель 1986 года рождения. Его личность была установлена, молодой человек задержан для проверки. Обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре по регионам России прошла волна сообщений о минировании торговых центров, вокзалов, аэропортов, школ и других учреждений. МВД оценило ущерб от действий телефонных хулиганов за 10 дней ложных вызовов в 300 млн рублей.

В октябре 2017 года из-за ложных сообщений о минировании в России эвакуировали более полумиллиона человек, прокомментировал «Интерфаксу» врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ Игорь Кутровский.

Читайте также:

21 ноября в Краснодаре «заминировали» 16 объектов — мэрию, торговые центры, вузы. По данным источников, звонки о подозрительных предметах поступали из-за границы.

23 ноября на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, ужесточающий наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.

Накануне в Краснодаре после анонимных звонков эвакуировали 16 объектов. Все сообщения оказались ложными.

Анапа МЧС Телефонный террор
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Стала известна причина перестрелки в станице Ладожской, в ходе которой погибли три человека
В Краснодаре начали ремонт здания, пострадавшего летом во время пожара
Молодежные сборные России по волейболу встретятся в Анапе с командами Франции, Словении и Польши
3 тыс. полицейских будут охранять кубанцев на Рождество
В Анапе задержан мужчина, сообщивший по телефону об опасных предметах в кинотеатре
Три человека погибли в результате ДТП на трассе «Адлер — Красная Поляна» в Сочи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале