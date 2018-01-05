В Анапе задержан мужчина, сообщивший по телефону об опасных предметах в кинотеатре

Анонимный звонок был сделан 4 января, проверка подтвердила, что сообщение оказалось ложным

4 января в дежурную часть анапского отдела МВД России поступил телефонный звонок о том, что в местном кинотеатре находятся подозрительные предметы. На место прибыли сотрудники полиции со служебными собаками, они обследовали здание кинотеатра и прилегающую территорию. Никаких опасных предметов обнаружено при этом не было.

Звонившим оказался местный житель 1986 года рождения. Его личность была установлена, молодой человек задержан для проверки. Обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре по регионам России прошла волна сообщений о минировании торговых центров, вокзалов, аэропортов, школ и других учреждений. МВД оценило ущерб от действий телефонных хулиганов за 10 дней ложных вызовов в 300 млн рублей.

В октябре 2017 года из-за ложных сообщений о минировании в России эвакуировали более полумиллиона человек, прокомментировал «Интерфаксу» врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ Игорь Кутровский.