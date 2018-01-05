Три человека погибли в результате ДТП на трассе «Адлер — Красная Поляна» в Сочи

ДТП с участием четырех автомобилей произошло ночью 4 января

В ночь с 4 на 5 января на десятом километре совмещенной скоростной автомобильной и железнодорожной магистрали «Адлер — Красная Поляна» произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей.

Фотографии и видео с места происшествия появились в нескольких пабликах «Вконтакте».