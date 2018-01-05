Три человека погибли в результате ДТП на трассе «Адлер — Красная Поляна» в Сочи
ДТП с участием четырех автомобилей произошло ночью 4 января
В ночь с 4 на 5 января на десятом километре совмещенной скоростной автомобильной и железнодорожной магистрали «Адлер — Красная Поляна» произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей.
Фотографии и видео с места происшествия появились в нескольких пабликах «Вконтакте».
Как сообщил агентству «Интерфакс» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением. Это привело к лобовому столкновению с автомобилем «Фольксваген Поло», после чего «Тойота» отлетела на два других автомобиля.
Два пассажира «Тойоты», а также пассажир «Фольксваген Поло» от полученных травм скончались на месте. Водители этих автомобилей и еще один человек госпитализированы с травмами.
По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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