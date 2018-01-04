В марте в Краснодаре откроют новые корпуса у шести детсадов

Краснодарский край

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  • © Фото Ярослава Потапова, пресс-служба администрации Краснодара

В Юбилейном микрорайоне Краснодара в марте откроют новые корпуса у шести детских садов

Сроки ввода в эксплуатацию новых зданий детских садов №46, №115, №223, №230, №232 и №233 обсудили в ходе рабочего объезда, который провёл глава города Евгений Первышов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В новых блоках детсадов основные работы завершены. Необходимые средства для закупки оборудования и мебели предусмотрены в бюджете 2018 года. В первые рабочие дни января стартует конкурсная процедура по определению подрядчиков. Планируется, что к приёму детей все 6 новых корпусов будут готовы в первых числах марта 2018 года.

К концу 2017 г. в Краснодаре, помимо корпусов к детским садам Юбилейного микрорайона, также завершено строительство нового здания детского сада №73 по ул. Володарского.

Как писали Юга.ру, о планах строительства пристроек к этим шести детсадам власти заявили еще в конце 2013 года.

Детские сады Евгений Первышов
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В марте в Краснодаре откроют новые корпуса у шести детсадов
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