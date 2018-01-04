Россия возобновила авиасообщение с Египтом

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  • © Фото с сайта pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром, столицей Египта

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщали Юга.ру, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после падения российского самолета над Синаем. 

Авиалайнер российской компании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-аш-Шейхм — Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту рейса 9268 находились 224 человека — 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

Возобновить полеты планировалось в 2016 году, однако позже от этой идеи отказались. Но в середине декабря 2017 года страны всё же договорились о возобновлении авиаперелетов.

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