Россия возобновила авиасообщение с Египтом

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром, столицей Египта

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.



Как сообщали Юга.ру, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после падения российского самолета над Синаем.



Авиалайнер российской компании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-аш-Шейхм — Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту рейса 9268 находились 224 человека — 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

Возобновить полеты планировалось в 2016 году, однако позже от этой идеи отказались. Но в середине декабря 2017 года страны всё же договорились о возобновлении авиаперелетов.