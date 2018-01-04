Кубанские врачи впервые в ЮФО провели эндопротезирование сустава запястья

Врачи Краевой клинической больницы №1 первыми в Южном федеральном округе провели эндопротезирование сустава запястья по новейшей технологии

В Краевую клиническую больницу №1 обратился 60-летний житель станицы Ленинградской с жалобами на постоянные боли и малоподвижность правой руки. Диагностика показала, что у мужчины почти полностью разрушен лучезапястный сустав.

«При подобной патологии большинство клиник страны предлагают либо мало эффективное консервативные лечение, либо хирургически “замкнуть” сустав. Но во втором случае он остается неподвижным: кисть уже невозможно ни согнуть, ни разогнуть. К тому же есть риск, что боли после вмешательства только усилятся», — говорится в сообщении министерства здравоохранения Краснодарского края.

Специалисты НИИ-ККБ №1 смогли поставить вместо изношенного сустава эндопротез. Благодаря новому суставу пациент сможет свободно пользоваться рукой. На днях он выписался из больницы, впереди у него период реабилитации.

Как сообщали Юга.ру, краснодарские врачи также провели сложнейшую операцию по удалению опухоли. Хирурги Краевой клинической больницы №1 удалили мужчине опухоль размером 22 на 22 см на голове.