Кейт Бланшетт возглавит жюри Каннского фестиваля
Австралийская актриса Кейт Бланшетт станет председателем жюри международного кинофестиваля в Каннах в 2018 году
Президент Каннского фестиваля Пьер Лекюр и главный представитель фестиваля Тьерри Фремо в совместном заявлении отметили выдающийся талант Бланшетт и выразили уверенность в том, что она будет «преданным председателем жюри и увлеченным зрителем».
«На протяжении последних лет я была на фестивале [в Каннах] в разных ролях — как актриса, продюсер, участник конкурса, кинорынка и гала-мероприятий, но никогда ранее ради чистого удовольствия от просмотра фильмов», — цитирует Бланшетт «Медуза» со ссылкой на Variety.
71-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. В прошлом году фестивальное жюри возглавлял испанский режиссер Педро Альмодовар.
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