Двое военнослужащих погибли на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

В результате обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря погибли двое военнослужащих

Базу, используемую российскими военными обстреляла из минометов «мобильная диверсионная группа боевиков», говорится в заявлении Минобороны РФ, опубликованном 4 января. При этом оборонное ведомство объявило, что информация о потере в результате обстрела базы Хмеймим семи самолетов не соответствует действительности.

«Сообщение „Коммерсанта“ о якобы „фактическом уничтожении“ семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк», — говорится в заявлении Минобороны. Получили ли самолеты какие-либо повреждения в результате обстрела, в сообщении оборонного ведомства не уточняется, отмечает «Медуза».

«Коммерсант» 3 января со ссылкой на источники сообщил, что 31 декабря база Хмеймим в Сирии, которую используют российские военные, подверглась обстрелу. По данным издания, в результате обстрела были уничтожены семь самолетов, пострадали более десяти военнослужащих. О погибших военных источники «Коммерсанта» не сообщали.

Россия проводит военную спецоперацию в Сирии с сентября 2015 года. С момента начала операции в Сирии погибли, по официальным данным Минобороны, более 40 российских военнослужащих.

В начале декабря 2017 года власти РФ объявили о планах вывода из Сирии значительной части российского контингента. При этом ограниченный российский контингент останется в Сирии на авиабазе Хмеймим и базе ВМФ в Тартусе.