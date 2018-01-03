В сочинском микрорайоне Бытха откроют новый сквер

В Сочи 4 января состоится торжественное открытие нового сквера в микрорайоне Бытха

Сквер разбили на участке 7 тыс. кв. метров, где раньше был пустырь. За два месяца территорию, которая находится на возвышении, оградили подпорными стенами, также здесь установили дренажные системы. В сквере сделали детскую площадку, воркаут-зону и две парковки, поставили скамейки и урны, вымостили плиткой пешеходные дорожки, посадили почти 200 деревьев.

Праздник в честь открытия сквера начнется 4 января в 11:00. Запланировано выступление творческих коллективов, а для гостей мероприятия подготовят угощение, предает пресс-служба администрации Сочи.

Жители микрорайона предложить дать новой зеленой зоне имя «Бытха» и установить там символ района — птицу.

Как сообщали Юга.ру, в день открытия нового сквера устроят фестиваль шашлыка.