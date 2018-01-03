В Мостовском районе две женщины обокрали знакомого, пока он накрывал на стол

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Полицейские Мостовского района раскрыли кражу денег у жителя поселка Псебай

Мужчина сообщил в полицию о том, что его обокрали. Он рассказал, что накануне продал машину за 20 тыс. рублей, которые оставил в кармане куртки, а спустя некоторое время деньги исчезли.

Правоохранители выяснили, что во время совершения кражи в гостях у потерпевшего были две женщины. По словам опрошенных свидетелей, одна из них часто жаловалась на отсутствие денег, а в день кражи она ездила с подругой за покупками в соседний поселок.

Подозреваемых задержали. В отделе полиции женщины сознались в преступлении. Одна из  них рассказала, что увидела, куда ее знакомый положил деньги, и пока он накрывал на стол, гостьи сговорились и совершили кражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей до пяти лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Деньги Кражи Полиция
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