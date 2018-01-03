В Чечне в ДТП два человека погибли и пятеро пострадали, среди них ребенок

В Шелковском районе Чеченской Республики 2 января в результате столкновения двух автомобилей два человека погибли и пятеро пострадали

Две машины Lada Priopra столкнулись на новой объездной дороге Шелковская — Гудермес.

В результате аварии пострадали семь человек, всех их госпитализировали. Два человека — мужчина и женщина — скончались в больнице. Еще пять человек, среди которых ребенок, находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать сильный снегопад.