В Тихорецком районе парень украл елку из городского парка
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Тихорецкого района по горячим следам раскрыли кражу елки из городского парка
Представители районной администрации сообщили в полицию о краже елки с территории горпарка. Ущерб составил 6 тыс. рублей.
Правоохранители установили личность похитителя. Им оказался 18-летний житель станицы Новолеушковской.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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