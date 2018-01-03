В Тихорецком районе парень украл елку из городского парка

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Тихорецкого района по горячим следам раскрыли кражу елки из городского парка

Представители районной администрации сообщили в полицию о краже елки с территории горпарка. Ущерб составил 6 тыс. рублей.

Правоохранители установили личность похитителя. Им оказался 18-летний житель станицы Новолеушковской.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.