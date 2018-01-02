Названы самые кассовые фильмы года

Стали известны лидеры мирового кинопроката

Миллиардный рубеж преодолели четыре картины: сказка «Красавица и чудовище» (1,263 млрд долларов), боевик «Форсаж-8» (1,235 млрд долларов), мультфильм «Гадкий я-3» (1,033 млрд долларов), фантастический блокбастер «Звездные войны: Последние джедаи» (1,040 млрд долларов). За ними следуют фильмы «Человек-паук: Возвращение домой» (880,3 млн долларов), «Стражи галактики. Часть 2» (863,7 млн долларов), «Тор: Рагнарек» (848 млн долларов) и «Чудо-женщина» (821,8 млн долларов), «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (794,9 млн долларов).

Такие предварительные итоги подвела компания ComScore, сообщает портал Kinobusiness.com. В 2017 году суммарная выручка кинотеатров составила 39,92 млрд долларов. Это на 3% больше, чем было в предыдущем. Отмечается, что более 20% от мировых сборов пришлись на китайский кинорынок. В частности, благодаря хиту «Война волков 2», который собрал в Китае 843,71 млн долларов.