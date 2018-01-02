В Адыгее в первый день нового года родились десять детей

В первый день 2018 года в столице Адыгеи родились десять детей, из них шесть мальчиков и четыре девочки

Первым на свет появился мальчик. Он родился 1 января в 00:05.

«Все роды прошли в штатном режиме. И мамы, и дети здоровы. Впервые за долгое время в новогоднюю ночь родилась двойня. Сразу два мальчика появились в семье коллеги — врача городской больницы. Сейчас двойняшкам оказывается интенсивная терапия», — рассказали ЮГА.ру в Адыгейском республиканском перинатальном центре.

Как сообщили в городском отделе загса Майкопа, в 2017 году в Майкопе родилось около 2,3 тыс. детей, из них 27 двоен и одна тройня. Мальчиков в Адыгее снова родилось больше. Наиболее популярным именем мальчиков является Артем, Михаил, Дамир, Руслан, Амир; среди девочек — Софья, Арина, Милана. В числе редких имен — Спартак, Тихон, Гордей, Ефросинья, Гупсана, Сальма.

Как писали Юга.ру, с 1 января 2018 года семьи с рождением первого ребенка до исполнения ему 1,5 лет ежемесячно будут получать финансовую помощь от государства. В Адыгее размер пособия составит 9 тыс. 325 рублей. Ежемесячные выплаты полагаются семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину размера прожиточного минимума, установленного в регионе. В Адыгее этот показатель равен 14 тыс. 755 рублям.