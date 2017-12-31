Краснодарские врачи провели сложнейшую операцию по удалению опухоли

Хирурги Краевой клинической больницы №1 удалили мужчине огромную опухоль на голове

55-летний житель Афипского района долгое время оттягивал визит к врачу, однако в канун нового года новообразование размером 22 на 22 сантиметра привело его к специалистам краевой клиники. Опухоль захватила теменную, лобную и височную области, распространилась на мягкие ткани верхнего века и мышцы левого глаза. Чтобы избавить от нее пациента, хирурги провели несколько этапов операций: удалили само новообразование и поврежденную им часть теменной кости, провели реконструкции мягких тканей головы, убрали опухоль орбиты левого глаза.

Над серией операций работали четыре бригады. Трансплантаты, которые были взяты из бедра и брюшной полости пациента, прижились. Мужчина готовится к выписке, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края. Прогноз у врачей благоприятный: такой тип опухоли не дает метастазы.