Борис Акунин опубликовал главу последнего романа об Эрасте Фандорине

Писатель Борис Акунин на своей странице в сети Facebook выложил первую главу заключительного романа серии об Эрасте Фандорине

«Новогодний подарок фандоринским читателям. Последний роман серии "Приключения Эраста Фандорина" выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», — написал Акунин.

Писатель завершил работу над романом «Не прощаюсь» в ноябре 2017 года. Действие произведения, завершающего серию, происходит в годы Гражданской войны в России. Цикл «Приключения Эраста Фандорина» Борис Акунин начал в 1998 с книги «Азазель». В настоящее время в серии их 15 — романы, пьеса, сборники рассказов и повестей.