В Краснодаре 1 января ожидается дождь
В Краснодарском крае 31 декабря и 1 января синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег
По прогнозу краевого гидрометцентра, вечером 31 декабря, утром и днем 1 января в Краснодаре ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 4-6°, днем 8-10°. По краю местами дождь, в отдельных пунктах — сильный, в предгорьях и горах с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, при прояснении до -3°; днем 4-9°, местами до 12°.
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2 и 3 января прогнозируется местами дождь. Температура воздуха ночью 0...+5°, при прояснении до -3°, местами по юго-восточным предгорьям до -5°; днем 6-11°, местами до 13°. На Черноморском побережье температура воздуха ночью 3-8°; днем 5-10°, по югу местами до 15°.
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