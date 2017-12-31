Роспотребнадзор посоветовал не сидеть всю ночь за новогодним столом

Вся Россия

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  • Установка главной елки Краснодара на Театральной площади © Елена Синеок, ЮГА.ру

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в канун новогодней ночи подготовила рекомендации для российских граждан

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Ведомство призвало россиян 31 декабря соблюдать обычный режим приема пищи, чтобы не садиться за праздничный стол голодными, не пытаться пробовать все блюда и соблюдать умеренность в потреблении алкоголя.

«Соблюдайте очередность блюд. Самое оптимальное — съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее. Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда. Чем разнообразнее все отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему», — говорится в сообщении ведомства.

Также Роспотребнадзор посоветовал избегать долгих застолий и порекомендовал устраивать конкурсы и прогулки на свежем воздухе, а также танцевать.

Новый год Праздники Роспотребназдор

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