Роспотребнадзор посоветовал не сидеть всю ночь за новогодним столом

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в канун новогодней ночи подготовила рекомендации для российских граждан

Ведомство призвало россиян 31 декабря соблюдать обычный режим приема пищи, чтобы не садиться за праздничный стол голодными, не пытаться пробовать все блюда и соблюдать умеренность в потреблении алкоголя.

«Соблюдайте очередность блюд. Самое оптимальное — съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее. Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда. Чем разнообразнее все отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему», — говорится в сообщении ведомства.

Также Роспотребнадзор посоветовал избегать долгих застолий и порекомендовал устраивать конкурсы и прогулки на свежем воздухе, а также танцевать.