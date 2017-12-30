У жителя Ростовской области изъяли около 800 литров коньяка

В Ростовской области у местного жителя изъяли контрафактный алкоголь

По данным Южной транспортной прокуратуры, с апреля по декабрь мужчина незаконно использовал товарный знак Hennessy при продаже контрафактного коньяка на объектах железнодорожного транспорта. В гараже подозреваемого нашли около 800 литров алкоголя, сообщает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).