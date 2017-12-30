У жителя Ростовской области изъяли около 800 литров коньяка

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ростовской области у местного жителя изъяли контрафактный алкоголь

По данным Южной транспортной прокуратуры,  с апреля по декабрь мужчина незаконно использовал товарный знак Hennessy при продаже контрафактного коньяка на объектах железнодорожного транспорта. В гараже подозреваемого нашли около 800 литров алкоголя, сообщает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

Алкоголь Прокуратура
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