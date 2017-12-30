У жителя Ростовской области изъяли около 800 литров коньяка
В Ростовской области у местного жителя изъяли контрафактный алкоголь
По данным Южной транспортной прокуратуры, с апреля по декабрь мужчина незаконно использовал товарный знак Hennessy при продаже контрафактного коньяка на объектах железнодорожного транспорта. В гараже подозреваемого нашли около 800 литров алкоголя, сообщает «Интерфакс».
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.