В одном из сел Ингушетии нашли подпольную мастерскую по переплавке золота
В селе Экажево Назрановского района Ингушетии сотрудники ФСБ пресекли работу цеха, в котором преступники переплавляли золото в слитки
По данным источника «Интерфакса» в силовых структурах, к организации обнаруженной мастерской причастен 29-летний мужчина. Его задержали с поличным при аффинаже золота общей массой около 4,6 кг.
Золото мужчина переплавлял кустарным способом с применением сильнодействующих химикатов.
Решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов», передает РЕН ТВ.
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