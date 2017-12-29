В одном из сел Ингушетии нашли подпольную мастерскую по переплавке золота

В селе Экажево Назрановского района Ингушетии сотрудники ФСБ пресекли работу цеха, в котором преступники переплавляли золото в слитки

По данным источника «Интерфакса» в силовых структурах, к организации обнаруженной мастерской причастен 29-летний мужчина. Его задержали с поличным при аффинаже золота общей массой около 4,6 кг.

Золото мужчина переплавлял кустарным способом с применением сильнодействующих химикатов.

Решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов», передает РЕН ТВ.