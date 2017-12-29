В КРСК прокомментировали представление Генпрокуратуры по поводу неэффективности компании

В АО «Корпорация развития Северного Кавказа» заявили, что согласны не со всеми замечаниями Генпрокуратуры, и что компания внесла значительный вклад в формирование инвестиционной среды в СКФО

Как сообщали Юга.ру, в начале декабр Генпрокуратура заявила, что в деятельности КРСК выяалены нарушения, в числе которых несоответствие итогов работы компании целевым показателям, необоснованный рост расходов на зарплаты и командировки, нарушения в сфере налогового, трудового и гражданского законодательства.

По данным ведомства, за 7 лет работы АО «КРСК» число профинансированных проектов составило 7 вместо 40, сумма привлеченных частных инвестиций 6 млрд рублей вместо 35 млрд рублей, количество созданных рабочих мест — 600 вместо 15 тысяч. За последние 5 лет корпорация не реализовала ни одного нового проекта, а проекты, общая сумма финансового участия компании в которых превысила 3 млрд рублей, признаны убыточными.

«В результате такой организации работы деятельность корпорации на протяжении всего периода существования является убыточной», — заявили в Генпрокуратуре.

В КРСК отметили, что корпорация, созданная со 100-процентным участием Внешэкономбанка, планировала достичь первоначально намеченных показателей за счет инвестирования 21 млрд рублей собственных средств, полученных за счет выкупа акций ВЭБом. Однако с 2010 по 2013 годы компания получила от банка лишь 7,6 млрд рублей, а с 2014 по конец 2016 года финансирование деятельности КРСК со стороны ВЭБа не осуществлялось.

После назначения нового руководства в начале 2015 года АО «КРСК» актуализировало свою стратегию на период 2015–2020 годов.

«Говорить о том, что компания в течение последних пяти лет не реализовала ни одного проекта, неверно, — подчеркнули в пресс-службе компании. — В действительности с 2011 по 2016 годы КРСК участвовала в реализации 7 проектов. Из 4 проектов осуществлен выход, при этом из 3 проектов, по развитию интенсивного растениеводства "Иррико", "Авангард", а также "Национальный аэрозольный кластер" компания вышла с доходностью, а из проекта ВТРК "Архыз" из-за его с высокой социальной и региональной значимости — по номиналу».

Сейчас продолжается реализация проектов «Северо-Кавказский горный клуб» и Многофункциональный выставочный центр «Минводыэкспо», которые были начаты в 2012 году. Так как финансовый результат от этих инвестиций еще не сформирован и не отражен в бухучете КРСК, оценивать их как убыточные преждевременно.

«Таким образом, в инвестиционном портфеле КРСК отсутствуют убыточные проекты», — отметили в корпорации.

В 2014 — 2015 годах деятельность компании была фактически парализована частыми сменами руководства. В связи с этим, говоря о росте расходов на оплату труда сотрудников и командировки, отмечаем, что это произошло по объективным причинам: по мере возобновления инвестиционной и других направлений деятельности росли расходы на привлеченный персонал и служебные командировки.



Сейчас корпорация рассматривает возможность финансирования около 10 инвестиционных проектов, направленных на развитие реального сектора экономики СКФО с общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей, а также участвует в разработке стратегических межрегиональных проектов, важных для округа и России в целом (в том числе Каспийский транспортно-логистический комплекс, кластер по производству инструмента из твердосплавных материалов на базе возобновления добычи вольфрамо-молибденового сырья на Тырныаузском месторождении в КБР, создание совместного российско-французского предприятия «Национальные канатные дороги», реализация проекта медкластера на территории КМВ), добавили в компании.

«Между тем важно отметить, что представление прокуратуры не останется без внимания, — подчеркнули в КРСК. — В корпорации инициирована внутренняя служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении к ответственности виновных лиц. Компания также намерена оптимизировать и сократить административно-хозяйственные расходы, не связанные с инвестиционной деятельностью, усилить контроль за гражданско-правовыми сделками, заключаемыми в рамках уставной деятельности».

АО «Корпорация развития Северного Кавказа» было создано в 2010 году с целью развития инвестиционной среды СКФО путем привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории округа. АО «КРСК» входило в группу государственной корпорации «Внешэкономбанк». В мае наблюдательный совет ВЭБа утвердил передачу АО «КРСК» в собственность государства. В октябре КРСК перешла под руководство Минкавказа РФ.