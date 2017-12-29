На Кубани прокуратура создала план проверок юрлиц и предпринимателей на 2018 год

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае органы прокуратуры сформировали план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год

«По результатам рассмотрения поступивших из контролирующих органов предложений о проведении в 2018 году 13 тыс. 430 контрольных мероприятий отклонено более 2 тыс. 191 проверок, что составило 16,3 %», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

План опубликован на сайте надзорного ведомства.

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