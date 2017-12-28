В Ростове-на-Дону таксистка вернула клиентам потерянные 4 млн рублей

Ростовская область

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Ростове-на-Дону водитель такси Оксана Милованова вернула пассажирам 4 млн рублей

Женщина забрала пассажиров с улицы Береговой. Супругам надо было ехать на автовокзал.

«На улице уже стемнело, начались вечерние пробки, и пришлось "дворами" добираться до пункта назначения. Пассажиры быстро расплатились и побежали на вокзал, а я поехала мыть машину», — цитирует Милованову «Российская газета».

В салоне женщина нашла пакет с пачками денег. Таксистка рассказала о находке диспетчерам таксопарка, те связались с пассажирами. Те не заметили, что потеряли деньги, и уже успели уехать от автовокзала.

«Они были ошалелыми от известия о потере и возвращении денег, и уехали, не сказав ни слова на своем автобусе», — сказала Милованова.

Руководство таксопарка выписало женщине премию в 10 тыс. рублей.

Ростов-на-Дону Такси
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