В Ростове-на-Дону таксистка вернула клиентам потерянные 4 млн рублей

В Ростове-на-Дону водитель такси Оксана Милованова вернула пассажирам 4 млн рублей

Женщина забрала пассажиров с улицы Береговой. Супругам надо было ехать на автовокзал.

«На улице уже стемнело, начались вечерние пробки, и пришлось "дворами" добираться до пункта назначения. Пассажиры быстро расплатились и побежали на вокзал, а я поехала мыть машину», — цитирует Милованову «Российская газета».

В салоне женщина нашла пакет с пачками денег. Таксистка рассказала о находке диспетчерам таксопарка, те связались с пассажирами. Те не заметили, что потеряли деньги, и уже успели уехать от автовокзала.

«Они были ошалелыми от известия о потере и возвращении денег, и уехали, не сказав ни слова на своем автобусе», — сказала Милованова.

Руководство таксопарка выписало женщине премию в 10 тыс. рублей.