В Сочи установили нулевой километр

Краснодарский край

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  • Нулевой километр в Сочи © Фото из канала t.me/sochinow
  • Нулевой километр в Сочи © Фото из канала t.me/sochinow

В Сочи 28 декабря установили точку отсчета нулевого километра

Памятный знак находится у входа в арт-галерею «Форт», у старинной крепостной стены форта Александрия, который был заложен в 1838 году. Указатель с табличками изготовил сочинский скульптор Акоп Халафян и его команда.

«От нулевого километра уже стартовали первые экскурсии по историческому центру Сочи», — рассказала порталу Юга.ру руководитель арт-галереи «Форт» Ксения Гаранина.

Напомним, в 2012 году в Сочи установили олимпийский нулевой километр, обозначающий расстояние от центра курорта до столиц зимних Олимпиад.

Как сообщали Юга.ру, 21 ноября в Сочи открылся новый экскурсионный маршрут «Исторический бульвар», который начинается от форта Александрия.

Культурное наследие Памятники Сочи
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