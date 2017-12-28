В Сочи установили нулевой километр

В Сочи 28 декабря установили точку отсчета нулевого километра

Памятный знак находится у входа в арт-галерею «Форт», у старинной крепостной стены форта Александрия, который был заложен в 1838 году. Указатель с табличками изготовил сочинский скульптор Акоп Халафян и его команда.

«От нулевого километра уже стартовали первые экскурсии по историческому центру Сочи», — рассказала порталу Юга.ру руководитель арт-галереи «Форт» Ксения Гаранина.

Напомним, в 2012 году в Сочи установили олимпийский нулевой километр, обозначающий расстояние от центра курорта до столиц зимних Олимпиад.

Как сообщали Юга.ру, 21 ноября в Сочи открылся новый экскурсионный маршрут «Исторический бульвар», который начинается от форта Александрия.